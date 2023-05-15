بعثة المواى تاى تصل القاهرة بعد المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم، بعثة المنتخب المصري للمواي تاي بعد حصولهم على 4 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكبار، التي أقيمت في مدينة بانكوك بتايلاند بمشاركة 102 دولة.

وجاءت الميداليات بواقع 3 فضيات وأخرى برونزية، حيث فاز اللاعب أحمد سامح بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام بطل فيتنام دانج مسنها في نهائي وزن 45 كجم، كما حصد أحمد ناصف الميدالية الفضية أيضًا بعد الخسارة أمام اللاعب المغربي بوديك إبراهيم في نهائي وزن 91 كجم.

وحصدت اللاعبة غادة مبارك الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نظيرتها الفيتنامية تويات ترين في المباراة النهائية في نهائي وزن 75 كجم، فيما فازت اللاعبة مي خالد فوزي بالميدالية البرونزية.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للكبار بعد الوصول إلى المباريات النهائية في منافسات البطولة وتحقيق 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية وسط منافسة شرسة بين الدول التي شاركت في البطولة.

وشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.