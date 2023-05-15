غدًا.. قطع المياه عن قرية طهنا الجبل بالمنيا لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع مياه الشرب عن قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا، غدًا الثلاثاء، للقيام بأعمال غسيل وتطهير محطة مياه الشرب طبقا للخطة السنوية الموضوعة.

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، العضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقوم غدا بقطع المياه عن قرية طهنا الجبل من 8 صباحًا وحتى الرابعة عصرا وذلك طبقا للخطة السنوية الموضوعة للقيام بأعمال غسيل وتطهير مرافق محطة المياه.

أكد رئيس شركة مياه الشرب أن الهدف من هذه الأعمال هو رفع كفاءة المحطة وتقديم كوب مياه شرب نقي وآمن وصحي طبقا للمواصفات العالمية مؤكدا علي حرص الشركة علي الأنتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وسرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتدبير وتوفير أحتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة القيام بأعمال غسيل وتطهير مرافق المحطة

وأكد رئيسش مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي أن الشركة مستعدة لتلقي كافة مطالب وشكاوي المواطنين وذلك من خلال خدمة الخط الساخن رقم 125 أو من خلال خدمتي المحمول والواتساب حيث تقوم الشركة ببحث ودراسة المطالب والشكاوي وسرعة تلبيتها والعمل علي حل كافة الشكاوي خلال أقل فترة زمنية ممكنة.