الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023.. تفاصيل

بدأت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين 15 مايو احتساب غرامة علي فاتورة التليفون الارضي بواقع 10 جنيهات كحد ادني أو 1.5% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد ، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ منتصف ابريل الماضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

وشهدت مواقع البحث زيادة كبيرة في عمليات البحث علي الانترنت عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لمعرفة آخر موعد لدفع الفاتورة بدون غرامة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي .

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل 1572 سنترالات علي مستوي الجمهورية من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي اتاحت الدفع في عدد 120 مركز خدمة ونحو 150 نقطة بيع أخري في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

وقامت الشركة بتحويل خط العميل اليوم تلقائيا الي وضع استقبال المكالمات فقط لمدة شهر اخر ينتهي يوم الخميس 15يونيو وفي حين استمرار عدم الدفع ستقوم الشركة بفصل الخدمة عن خط العميل وقطع الحرارة نهائيا عنه لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر ابريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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