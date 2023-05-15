الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع البحيرة تستقبل 163 ألف طن قمح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتبارًا من 8 أبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس 2023.

أشارت بلبع إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830 فدانًا وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي، لافتةً إلى أنه تم توريد 163 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة حتى الآن.

وشددت نائب المحافظ على المراجعة الدورية للتجهيزات المتعلقة بعملية التوريد، خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

8 أبريل إجمالى المساحة المنزرعة اتخاذ كافة الإجراءات اعتبار استلامها استلام القمح

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