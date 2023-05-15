نائب محافظ مطروح تتفقد ورش الحرف اليدوية للسيدات بواحة سيوة (صور)

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، خلال زيارتها الميدانية لواحة سيوة، اليوم الإثنين، جمعية سيدات شالي، والحرف اليدوية للسيدات بواحة سيوة.

شارك في الجولة كل من محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتفقدت نائب محافظ مطروح والوفد المرافق لها، ورش صناعة الحُلي والفضة والتطريز ومنتجات الخوص، والتي أبدعت سيدات سيوة في صناعتها.

وأشاد نائب محافظ مطروح، بالحرف اليدوية لسيدات واحة سيوة موجهة للسيدات بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كدعم لهن وتسويق لمنتجاتهن في نطاق أوسع.

وأوضحت المهندسة ابتهال أحمد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، أنه جاء ذلك ضمن الترويج لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، حيث إن المبادرة قد خصصت فئة لمشروعات المرأة، والتي تشمل إما مشروعات ترأسها سيدة أو نسبة المستفيدين من المشروع للسيدات تتجاوز الـ 80 %.

وأشارت إلي أنه تتميز سيدات سيوة في الحرف اليدوية والتي تختلف في تصميماتها وتنفيذها وطابعها الخاص الفريد المميز عن أي محافظة أخري، مؤكدة أن واحة سيوة تتميز بالمشروعات الصديقة للبيئة.