الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: رودرى جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

رودري
رودري

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقف رودري، لاعب وسط الفريق، من المشاركة أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان رودري قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون، التي أقيمت، أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة، حيث اضطر اللاعب إلى مغادرة الملعب.

موقف رودري من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تصريحات جوارديولا، قائلًا: "رودري بصحة جيدة، وسيكون متواجدًا في مباراة الأربعاء أمام ريال مدريد بشكل طبيعي".

وأضاف: "الشكوك تحوم حول ناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي؛ بسبب إصابة عضلية ستجعله قد يغيب عن المباراة".

وكان ناثان آكي قد غاب أيضًا عن مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، ويقودها الحكم البولندي "سيمون مارتشينياك".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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