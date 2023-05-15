الحماية المدنية تنقذ فندقًا شهيرًا من حريق هائل بالجيزة
كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات تصاعد أدخنة كثيفة خلف فندق شهير بمركز أبوالنمرس.
وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة عرب الحرس خلف فندق كتراكت.
ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الجنوب بالتنسيق مع مأمور المركز.
وتبين بالفحص نشوب حريق مخلفات خلف الفندق، وتحركت غرفة طوارئ الغاز والكهرباء وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق دون امتداده إلى الفندق.