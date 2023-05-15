الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تنقذ فندقًا شهيرًا من حريق هائل بالجيزة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات تصاعد أدخنة كثيفة خلف فندق شهير بمركز أبوالنمرس.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة عرب الحرس خلف فندق كتراكت.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الجنوب بالتنسيق مع مأمور المركز.

وتبين بالفحص نشوب حريق مخلفات خلف الفندق، وتحركت غرفة طوارئ الغاز والكهرباء وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق دون امتداده إلى الفندق.

مديرية أمن الجيزة مركز أبو النمرس فندق شهير الحماية المدنية شرطة النجدة فندق كتراكت

الأكثر قراءة

جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC"

15 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"داعش حلوان"

توسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

الحكم فى استئناف لاعب شهير على حبسه سنة لسرقة ورقة زواج عرفى 31 مايو

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 22 مواطنا

الانتخابات التركية: لا فائز فى انتخابات الرئاسة وسنجرى جولة ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي