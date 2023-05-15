غدًا.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" للفنان عبادة الزهيرى

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، معرض "إيقاعات لونية" للفنان عبادة الزهيري، وذلك بقاعة الباب سليم- متحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا، على أن يستمر المعرض حتى يوم 27 مايو الجاري.

وقال الدكتور وليد قانوش: "يعتمد أسلوب الفنان عبادة الزهيري على تلك الروح الكامنة في اللون ولغته وفق صياغات تبوح بالكثير عن مكنون الذاكرة والأفكار والمشاعر التي تومض فوق مسطحه وكأنها خيالات الأحلام بكل دلالاتها عندما نقف لنفسر ونقرأ معانيها".

وأضاف أن "مع جنوحه للبناء التجريدي تعكس لوحاته طاقات انفعالية ترشد لما هو مستتر وأبعد مما هو مرئي، طاقات توحي للمُتلقي بحالة شاعرية مرهفة تتأرجح بين ثنايات الكتلة واللون".

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير"، في السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 22 من الشهر نفسه.

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور عماد أبوزيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبدالمنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت شاذلي، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، ويارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

أقيم الملتقى لأول مرة في إطار تفعيل الأماكن النائية عام 2022، وشارك فيه 13 من الفنانين التشكيليين وهم: عمر الفيومي، محمد الجنوبي، طارق الشيخ، حنفي محمود، أحمد الشافعي، أحمد بركات، محمد بسيوني، مرفت الشاذلي، آية عبدالمنعم، يارا حاتم، أماني موسى، ولاء فرج وهبة صالح.