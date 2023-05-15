الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تُعلن اعتماد 3 منشآت لطب الأسرة بالإسماعيلية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح ثلاث منشآت طب أسرة تابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، في اجتياز معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد شملت مركزي طب أسرة الشهداء والسلام إضافة إلى وحدة طب أسرة العهدة، ولذلك يصل إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، بمحافظة الإسماعيلية إلى 9 منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة أن المنشآت الثلاث قدمت حوالي 406 آلاف خدمة رعاية أولية، شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الصحة الإنجابية، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، التثقيف الصحي، حيث تعد منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة.
واستكمل البيان: يخدم مركزي طب أسرة الشهداء والسلام ووحدة طب أسرة العهدة، الحاصلين على درجة الاعتماد ما يقرب من 202 ألف نسمة، من قاطني محافظة الإسماعيلية من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بالمنشآت الثلاث، وكل من ساهم في الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

ولفت إلى أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأشار إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولًا للمعايير العالمية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

IMG-20230515-WA0046
IMG-20230515-WA0046
IMG-20230515-WA0045
IMG-20230515-WA0045
الرعاية الصحية منشأت طب الاسرة محافظة الإسماعيلية للمعايير القومية التأمين الصحي الشامل الجودة العالمية الخدمات الصحية

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

انطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" في أسوان.. و"التضامن" تؤكد الدور البارز للجمعيات الأهلية

البرهان يقيل مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي