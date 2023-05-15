حملات رقابية مفاجئة على المطاحن والصوامع والشون للتأكد من توريد القمح بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية إدارتي تموين فاقوس والحسينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين فقد تم تحرير المحضر رقم 7203 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد "ع .م .ع .د" سائق سياره جامبو محملة بكمية من القمح المحلي لموسم حصاد 2023 بحمولة 12 طن تقريبا، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بشونة الإخلاص بالحسينية على ذمة المحضر المحرر ضد قائد السيارة، والذي لم يتواجد معه أي تصاريح او تعاقدات مع أي جهة من الجهات المسوقة، أو إيصالات توريد للشون المعتمده وذلك بعد منتصف الليل بطريق فاقوس- الحسينية.

كما تم تحرير المحضر رقم 7204 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد “م .م .ع” صاحب مدشة ووحدة خلط اعلاف بناحية السماعنه فاقوس، لقيامه بخلط القمح بالأعلاف، وتم التحفظ على 20 شيكارة علف مخلوط بالقمح زنة الشيكارة 20 كجم، كما تم التحفظ على 40 شيكارة علف بادي بإجمالي 2 طن و40 شيكارة ذرة صفراء دشيشه باجمالي 2 طن، و المحضر رقم 7205 لسنة 2023 جنح فاقوس ضد “م. ع .أ|" محل حبوب واعلاف بناحية قنتير وتم التحفظ على كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023، و قدرها 10 أطنان تم التحفظ عليها على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المحل.

كما تم المحضر رقم 7206 لسنة 2023 جنح فاقوس " م .ح .د" صاحب محل أعلاف بناحية السماعنه فاقوس، وتم التحفظ على كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 10 أطنان يقوم بالاتجار فيها وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ عليها على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المحل، بالإضافة لقيام الحملة بتوريد كمية قدرها 314 طن قمح تم توريدها بمعرفة الحملة للشون المعتمدة باستلام القمح.