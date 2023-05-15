الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.
وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة وميدان السيدة عائشة ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

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