لتفعيل آليات التعاون المشترك.. وفد مستشفى جيانغسو الصينى يزور جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة السفير لياو ليتشيانغ، بمقر قصر الزعفران، وذلك خلال زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة د. ليو يون، مدير مستشفى جيانغسو.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان ما تم من تعاون بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في وقت سابق، كما بحثا سبل دعم التعاون المرتقب في عدد من المجالات، من بينها التحول الرقمي في المستشفيات الجامعية وجراحة المناظير وطب المناطق الحارة وأمراض الصدر.

- مناقشة سبل تفعيل برامج تدريبية مشتركة قصيرة الأجل



وناقش الجانبان سبل تفعيل برامج تدريبية مشتركة قصيرة الأجل تتراوح بين 3-6 أشهر. وتطرق اللقاء للحديث حول برامج التعليم الطبي المستمر في القارة الإفريقية، فضلاً عن إمكانية التعاون في مجال زراعة الكبد، وجراحات الجهاز الهضمي، وطب الشيخوخة والمسنين والطب التأهيلي.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان لاستعراض أوجه التعاون المثمر بين الجانب المصري والجانب الصيني سواء على المستوى الدولي أو الشعبي، خاصة خلال السنوات الماضية منذ ظهور جائحة كوفيد-19، كما أشار أ.د. محمود المتيني للتعاون بين جامعة عين شمس والعديد من الجهات والهيئات الصينية التى أسفرت عن عدد من الإنجازات من بينها إنشاء مركز طريق الحرير ومعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس وغيرها من نقاط التعاون والتلاقي التي بدأت منذ سنوات.

وعقب اللقاء تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية وأهدى أ.د. محمود المتيني أعضاء الوفد نسخا من كتاب قصر الزعفران، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل متحف قصر الزعفران.

يذكر أن زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية قد أجرى عدة زيارات بمستشفيات جامعة عين شمس ومركز مصري للأبحاث وعلاج الأورام وكلية الطب.

حضر اللقاء الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد بهاء أستاذ الجراحة وزراعة الكبد والدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد والدكتور آية يسا أستاذ الأشعة و الدكتور. ناصر عبدالعال مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس والدكتور تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب والدكتور شيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب والدكتور محمد المحمدي مدرس مناظير الجهاز الهضمي ومتدرب سابق بمستشفى جيانغسو الصيني.

وضم الوفد الصيني كلا من د. بان ينبينغ نائب مدير الشؤون الطبية بمستشفى جيانغسو ود.وانغ شيوكين، مدير إدارة التعاون الدولي ود. شو زاكوان، مدير وكبير الأطباء بقسم الجراحة العامة، ود. لي شيانغ تشون نائب مدير مركز الكبد ود. ليو لي مدير قسم المناظير والجهاز الهضمي.