"عبدالغفار": تطوير مناهج التمريض وتشكيل لجنة لتحسين أحوالهم المادية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية لا تستقيم إلا بتعاون كل أفراد القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض، لافتًا إلى أن الطبيب لا يعمل بدون التمريض والفني، مؤكدًا على التقدير الكامل لأطقم التمريض.

وأضاف، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، أن الوزارة بصدد تطوير المناهج ومراجعتها، بالإضافة إلى تحسين الجانب المادي، من خلال اللجنة العليا لتحسين أحوال القطاع الصحي والمعنية حاليًا بالطب البشرى، حيث سيتم تشكيل باقى اللجان المعنية بالتمريض والصيدلة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجانب المادى هام جدًا ولدينا تكليف من الرئيس لإعادة النظر فى المكافآت والحوافز، خاصة الحوافز المتعلقة ببدل النبطشيات والسهر كجزء من التعويض المادى.

وأشار إلى أنه يتم تخريج ٢٠ ألف سنويًا من خلال ١٢ معهد تمريض و٣٠٠ مدرسة، لافتًا إلى أهمية التدريب الجيد للخريجين لضمان مستوى الخدمات الطبية فى المستشفيات.

كما أشاد وزير الصحة والسكان، بدور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، مؤكدًا أنها لا تتوانى عن الدفاع عن حقوق التمريض، وهى خير ممثل عن أكثر من ٢٥٠ ألف عضو بالتمريض.