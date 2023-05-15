خبير تربوى: مبادرة "كن مستعدًا" تهدف لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل

كشف الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، عن تفاصيل مبادرة "كن مستعدًا" لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل، قائلًا إن الجامعات المصرية تهتم بالجانب الأكاديمي على حساب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية 2030 وتدريب الشباب في الجامعات، بهدف بناء كوادر قادرة على المنافسة بسوق العمل.

وأضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من الجامعات في الأساس هو تمكين الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة للخروج إلى سوق العمل، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع المؤسسات وعملهم الميداني لتعريفهم بكيفية التعامل وتجاوز المشكلات المختلفة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن مسيرة تطوير التعليم الحالية ترتبط باستراتيجية التنمية للدولة المصرية 2030، خاصة مع إنشاء الجامعات الأهلية بكثرة، والتي توفر الخبرات العالمية على أرض مصرية، فضلًا عن أن الجامعات الأهلية باعتبارها عالمية على أرض مصرية توفر مهنًا جديدة، وتدريبًا للشباب واكتسابهم المهارات المختلفة، ولاسيما في الجامعات التكنولوجية الجديدة.