الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس خارجية البرلمان يستقبل سفير كندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

كريم درويش
كريم درويش

استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمكتبه صباح اليوم، سفير كندا بالقاهرة، بحضور النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة الدكتورة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية، وماثيو فريزن المستشار السياسى لسفارة كندا بالقاهرة.

وأكد سفير كندا بالقاهرة على أن مصر بلد الأمن والأمان وأنه يسير فى مصر آمنا على نفسه أكثر من أغلب العواصم العالمية، مشيدا بالدور المصرى المحورى لتحقيق الاستقرار فى منطقتها والعالم ورغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها التعاونية مع مصر فى مختلف المجالات.

فيما أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية عمق العلاقات "المصرية الكندية" موضحا أن العلاقات بين البلدين تعود إلى خمسينيات القرن الماضى ، وما تتسم به العلاقات بين البلدين من إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية ، والتشاور والتنسيق بينهما فى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض كريم درويش الدور المحورى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الاستقرار فى المنطقة فى كافة القضايا المثارة والجهود المصرية فى هذا الشأن بحسبانها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتها والعالم.

كما استعرض درويش الطفرة التنموية الهائلة التى تحققت فى مصر منذ عام 2014 فى كافة المجالات، وما واكبها من توجه مصرى نحو تعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال سن القوانين الجاذبة للاستثمار، والإجراءات والتسهيلات الحكومية فى هذا الشأن للاستفادة من إمكانات مصر الاستثمارية الهائلة مؤكدا أهمية الاستثمارات الكندية الراهنة والرغبة فى تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب فى المستقبل القريب.

وأكد رئيس خارجية النواب أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

العلاقات الخارجية النائب كريم درويش النائب طارق الخولي المستشار السياسي سفير كندا بالقاهرة عضو لجنة العلاقات الخارجية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

سفير إسبانيا بمصر: الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة

الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

مستقبل وطن البحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة كبيرة وأهم ما يميزه عدم الإقصاء (فيديو)

"مدبولى" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي