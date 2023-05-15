النيابة تأمر بحبس المتهم بالاتجار فى المخدرات بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجه على عملائه بنطاق قسم شرطة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلوجرام- 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.