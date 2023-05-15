الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للصيف.. رئيس مياه القناه يتابع أعمال تطهير بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أعمال حملة  تطهير بيارات محطات الصرف الصحي من الرواسب والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أعمال الملس والتطهير في شبكات الصرف بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، وذلك لرفع كفاءتها، استعدادا لفصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، متابعته المستمرة على أرض الواقع لأعمال تطهير بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل بصفة يومية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع في إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر علي جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال تطهير بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي من الرواسب والمخلفات، مستمرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد كبير من تلك الأعمال بالمحطات وجاري المتابعة عليها ومراجعتها، كما جاري الاستمرار في أعمال نظافة ودهان وتجميل محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب بواسطة عمال المحطات، وذلك حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمحطات.

اللواء عبد الحميد عصمت أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

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