توريد 180 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو180 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

تمكنت مباحث التموين بالغربية من مصادرة 77 طن ملح مغشوشة ومعبأة داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة بغرض خداع المواطنين، داخل مصنعين لتعبئة الملح بمركز بسيون.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد ترأس حملة تموينية موسعة ضمت مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية ، لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشأت الغذائية بمركز بسيون ورصد المخالفين، وتم خلالها ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام تجارية مشهورة، ورصد ٤٧ طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط عدد ٤ ماكينات للتعبئة وكذا ١٠٠٠٠ عشرة آلاف كرتونة و١٢٠ رول لأكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

كما تم ضبط كمية وقدرها ٣٠ طن ملح داخل مطحنه ومصنع تعبئة ملح طعام بمركز بسيون مقلدة لشركة ملح مشهورة بالإسكندرية، بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، وضبط ١٠٠٠ شكارة فارغة مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري.

وتم التحفظ على المضبوطات في الوقائع المذكورة، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.