"القابضة المصرية الكويتية" تحقق 71 مليون دولار أرباحًا فى 3 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية، عن تراجع أرباحها بنسبة 37,6%، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 71.12 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 114.01 مليون في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 215.01 مليون دولار، مقابل 274.49 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 17.64 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.4 مليون في الربع نفسه.

وارتفعت أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية، بنسبة 60.4% لتحقق 362.1 مليون دولار خلال 2022، مقارنة بـ225.7 مليون في 2021.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات خلال الفترة بحوالي 1.1 مليار دولار مقابل 767.5 مليون بالفترة المقارنة من 2021.

وتستهدف الشركة القابضة المصرية الكويتية استثمار 170 مليون دولار في مصر العام الجاري.

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على تحويل 6 ملايين سهم من أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية، المملوكة لأحد المساهمين، ليكون التداول عليها بالدولار بدلًا من التداول عليها بالجنيه، وذلك في سوق الكويت للأوراق المالية.