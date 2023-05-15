صدور الترجمة العربية من كتاب "السفينة دجلة"

صدر حديثا عن منشورات الجمل، الترجمة العربية من كتاب "السفينة دجلة: في البحث عن بداياتنا"، تور هيردال ومن ترجمة خالد طاهر، ومراجعة سمير طاهر، والغلاف من تصميم الفنانة سكينة صلون.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

يقول السومريون أنفسهم بأن آباءهم جاؤوا بحرا إلى المدينة الساحلية أور من أرض "دلمون" بعد الطوفان. وتبدو شهادتهم المكتوبة، للوهلة الأولى، وكأنها تفتح بابا للغز آخر: أين هي البلاد الشرقية "دلمون" التي يقول البحارة السومريون أنهم جاؤوا منها؟ كان علي أن أضع نفسي في الشهادات الأصلية القديمة، وأن أحصل على معرفة تطبيقية مباشرة من هؤلاء الناس الذين يعيشون إلى الآن في الأهوار، حتى إني عدت مرة بعد أخرى إلى العراق من أجل البحث عن قطعة صغيرة مفقودة في لغز الصورة المجزأة الكبير هذا. كان اللغز الحقيقي هو أن تاريخ البشرية قد ابتدأ من البحر، إذ ليست له أية بداية معروفة أخرى.

تور هيردال؛ عالم نرويجي ورحالة مغامر تخصص في علم الأعراق وتاريخ انتقال الحضارات في مختلف أنحاء المعمورة، ولد في 6 أكتوبر 1914 في مدينة لارفيك بالنرويج، وتوفي في 18 أبريل 2002 في كوللا ميكيري بإيطاليا عن عمر 88 سنة بسبب سرطان في دماغه، وتخرج من جامعة أوسلوا بتخصص في علم الحيوان والجغرافيا.

اشتهر منذ أن قام "برحلة الكونتيكي الاستكشافية" والتي قطع بها مبحرا على طوف مبني من خشب شجر البلسا مسافة 8.000 كم عبر المحيط الهادئ، ابتداء من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية حتى وصل جزر تواموتو في بولينيزيا.

وكانت رحلة الكونتيكي الاستكشافية نتيجة إلهام لثور هايردال إثر دراسة حضارة الإنكا من تقارير ورسومات قديمة وأسلوب أسفارهم البحرية، والكثير من الشبه مع حضارات جزر المحيط الهادئ والتشابه الكبير في بعض الآثار نتيجة الحفريات الأثرية.