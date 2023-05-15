رئيس سوهاج الجديدة يكلف بتكثيف أعمال الزراعة وتطوير المسطحات الخضراء (صور)

أجرى المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، جولات تفقدية منذ توليه رئاسة الجهاز، بهدف معرفة نسب إنجاز المشروعات داخل المدينة، وذلك لمعرفة احتياجات المدينة والعمل على توفير كافة الخدمات، وضرورة إيجاد حلول للمشروعات على أرض الواقع.

واستهل المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز جولاته التفقدية وكان يرافقه نواب ومعاوني رئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات المختصة ليتفقد منطقة مشروع العائلي ١، وقد كلف إدارة الزراعة بالجهاز بضرورة تكثيف أعمال الزراعة وتطوير المسطحات الخضراء، كما شدد على إدارة التنمية بضرورة تكثيف أعمال نظافة الشوارع في مشروع العائلي ١ وإزالة كافة الإشغالات داخل المدينة.

وخلال جولاته استمع المهندس محمد عبد الله إلى مقترحات سكان المنطقة السكنية العائلي ١ لمعرفة مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة، وقد طالبوا بضرورة توفير مخبز بلدي.

ثم استكمل المهندس محمد عبد الله برفقة نواب رئيس الجهاز والمعاونين والمهندسين التنفيذيين جولته بتفقد منطقة ابنى بيتك ٢ ووجد أن المنطقة محرومة من الخدمات

تفاصيل المشروعات الجديدة بسوهاج الجديدة

وصرح المهندس محمد عبد الله في تصريح لـ"الدستور"، بأنه سيخاطب هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة تخطيط قطع الأراضي بمشروعي "ابني بيتك 1" و"منطقة الإسكان الاجتماعي 1"، وذلك لتنفيذ الأسواق التجارية نموذج 8 محلات تجارية بالمنطقتين لتوفير الخدمات العمل على زيادة التنمية بالمشروعات بسوهاج الجديدة.

كما أكد المهندس محمد عبد الله، ضرورة الانتهاء من تخطيط منطقة الخدمات بسرعة الانتهاء من تنفيذ أماكن لانتظار السيارات الموجودة فى مخطط المنطقة بمشروع العائلي 1، وطالب بزيادة نسبة الزراعة وطالب إدارة التنمية بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وشبكات الري والحدائق العامة.

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج، إلى أن مشروع قطع أراضي الاسكان العائلي واحد وقد تصل مساحة الأرض قطعة الواحد إلى 150 متر مربع ويتم البناء على مساحة 100 متر ويتضمن المشروع تنفيذ دور أرضي و3 أدوار أخري وفقا لتعليمات المجتمعات العمرانية.

واستكمل قائلا أن مشروع الاسكان الاجتماعي 1 تصل مساحة قطعة نحو 205 أمتار ويتضمن تنفيذ أرضي و3 أدوار.