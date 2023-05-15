الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس سوهاج الجديدة يكلف بتكثيف أعمال الزراعة وتطوير المسطحات الخضراء (صور)

سوهاج الجديدة
سوهاج الجديدة

أجرى المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، جولات تفقدية منذ توليه رئاسة الجهاز، بهدف معرفة نسب إنجاز المشروعات داخل المدينة، وذلك لمعرفة احتياجات المدينة والعمل على توفير كافة الخدمات، وضرورة إيجاد حلول للمشروعات على أرض الواقع.

واستهل المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز جولاته التفقدية وكان يرافقه نواب ومعاوني رئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات المختصة ليتفقد منطقة مشروع العائلي ١، وقد كلف إدارة الزراعة بالجهاز بضرورة تكثيف أعمال الزراعة وتطوير المسطحات الخضراء، كما شدد على إدارة التنمية بضرورة تكثيف أعمال نظافة الشوارع في مشروع العائلي ١ وإزالة كافة الإشغالات داخل المدينة.

وخلال جولاته استمع المهندس محمد عبد الله إلى مقترحات سكان المنطقة السكنية العائلي ١ لمعرفة مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة، وقد طالبوا بضرورة توفير مخبز بلدي.

ثم استكمل المهندس محمد عبد الله برفقة نواب رئيس الجهاز والمعاونين والمهندسين التنفيذيين جولته بتفقد منطقة ابنى بيتك ٢ ووجد أن المنطقة محرومة من الخدمات 

تفاصيل المشروعات الجديدة بسوهاج الجديدة 

وصرح المهندس محمد عبد الله في تصريح لـ"الدستور"، بأنه سيخاطب هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة تخطيط قطع الأراضي بمشروعي "ابني بيتك 1" و"منطقة الإسكان الاجتماعي 1"، وذلك لتنفيذ الأسواق التجارية نموذج 8 محلات تجارية بالمنطقتين لتوفير الخدمات العمل على زيادة التنمية  بالمشروعات بسوهاج الجديدة. 

كما أكد المهندس محمد عبد الله، ضرورة الانتهاء من تخطيط منطقة الخدمات بسرعة الانتهاء من تنفيذ أماكن لانتظار السيارات الموجودة فى مخطط المنطقة بمشروع العائلي 1،  وطالب بزيادة نسبة الزراعة وطالب إدارة التنمية بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وشبكات الري والحدائق العامة.

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج، إلى أن مشروع قطع أراضي الاسكان العائلي واحد وقد تصل مساحة الأرض قطعة الواحد إلى 150 متر مربع ويتم البناء على مساحة 100 متر ويتضمن المشروع تنفيذ دور أرضي و3 أدوار أخري وفقا لتعليمات المجتمعات العمرانية. 

واستكمل قائلا أن مشروع الاسكان الاجتماعي 1 تصل مساحة قطعة نحو 205 أمتار ويتضمن تنفيذ أرضي و3 أدوار.

الأسواق التجارية الإسكان العائلي الإسكان الاجتماعى المسطحات جهاز مدينة سوهاج الجديدة منطقة ابني بيتك

الأكثر قراءة

نتائج انتخابات تركيا 2023| مفاجآت في الرئاسة والبرلمان تعيد رسم التحالفات

تقرير أمريكي: نيتفليكس أخطأت في حق مصر وتاريخها لخدمة أهداف سياسية

الذهب يواصل السقوط.. وعيار 21 بـ2275 جنيهًا للجرام

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

"تربية الإسكندرية" تُعلن محو أمية 13 ألف مواطن منذ إنشاء المركز بالجامعة

ضبط المتهمين بسرقة "توك توك" وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي