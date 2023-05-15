الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية فى نينوى

عنصر إرهابي تحت قبضة
عنصر إرهابي تحت قبضة الأمن العراقي

 أعلن العراق، اليوم، عن إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى.

وأضاف البيان أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مبينا أن القوات الأمنية لا زالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية.

 وتلاحق القوات العراقية ضمن عمليات عسكرية متواصلة عناصر تنظيم داعش، ويتركز أغلبها عند المناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

العراق المخابرات الوطني العراقي القوات الأمنية عمليات عسكرية الإرهاب

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