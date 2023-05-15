العراق يعلن إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية فى نينوى

أعلن العراق، اليوم، عن إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي الماسكة للأرض، تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى.

وأضاف البيان أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ونصب كمين محكم مدعوم بالجهد الفني، وبعد رصد محاولة تسلل المجموعة وملاحقتها ومحاولتها المقاومة والهرب تم استهدافها بشكل مباشر وقتل أحد عناصرها، مبينا أن القوات الأمنية لا زالت تجري عملية تفتيش بحثا عن بقية العناصر الإرهابية.

وتلاحق القوات العراقية ضمن عمليات عسكرية متواصلة عناصر تنظيم داعش، ويتركز أغلبها عند المناطق الحدودية والنائية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.