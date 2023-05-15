الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 822 شاحنة و36 سيارة. 

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 369 شاحنة و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 453 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل. 

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و350 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم  لاستقبال السفن الثلاث وهي آيلة، سينا وبريدج ومغادرة السفينتين بريدج وايلة. 

فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1770 راكب بموانيها.

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ تداول 15 ألف طن بضائع عامة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر لهيئة موانئ البحر الاحمر ب تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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