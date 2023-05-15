الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"ألسن عين شمس" تنظم ندوة عن دور الشباب في مواجهة تغير المناخ

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تغير المناخ"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عبد الجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام و التحول الرقمي، و الدكتورة لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي  للإعلام السياحي حيث أدار الندوة أستاذ دكتور عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

استعرض عبد الجواد أبو كب خلال الندوة ، مخاطر التغيرات المناخية خاصة مخاطر غرق المدن الساحلية مع التأكيد على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر حفاظا على البيئة.

واستطرد لافتا إلى أن جزء كبيرا من ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة المواد الغذائية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أننا دولة تواجه التصحر بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه.

وأشاررئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام و التحول الرقمي، إلى أن آثار التغيرات المناخية مرعبة، فالسلوك البشري على الارض تسبب في تغيرات المناخ ، مشددا على أن الثقافة البيئية هى أول خطوة يجب على طبقة الشباب اتخاذها، خاصة أن 60% من تعداد سكان الوطن العربي  تحت سن 30 سنة.

بينما تناولت دكتورة لمياء محمود، ممثل الاتحاد العربي  للإعلام السياحي، مفهوم السياحة الخضراء والبيئة المستدامة، باعتبارها أحد أهم القضايا التي ترعاها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن التنوع السياحي الذي تتمتع به الدولة المصرية و اختلاف مواطنها السياحية وثقافاتها المتنوعة على امتداد أرضها يستوجب ان نساهم في تطوير نظام الحماية البيئية و تطبيقه في الاماكن السياحية وايضا في كيفية دعوة السائحين عبر العالم بلغاتهم المختلفه لجذبهم لزيارة تلك البقع السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية.

أهم القضايا ارتفاع الأسعار الاتحاد العربي للإعلام السياحي الأسعار الأسبوع الثقافي الاتحاد العربي

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