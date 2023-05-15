الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سائق أثناء محاولة اللحاق بقطار السكة الحديد بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب سائق في منتصف العقد السادس من العمر، باشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى، إثر سقوطه على رصيف السكة الحديد أثناء محاولته اللحاق بأحد القطارات عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ الخدمات الأمنية المعينة على، رصيف محطة سكة حديد سوهاج أنه عقب تحرك القطار أسباني [ أسوان – القاهرة ] من رصيف المحطة حاول أحد الأشخاص اللحاق بالقطار فاختل توازنه وسقط علي رصيف المحطة.

تبين أنه أثناء محاولة المدعو (رمضان م ا م) 55 عاما، سائق - ويقيم مركز زفتي بمحافظة الغربية اللحاق بالقطار المشار إليه حال تحركه أختل توازنه وسقط على رصيف المحطة مما أدي لحدوث إصابته " اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.


بسؤال المصاب المذكور، أفاد بمضمون ما تقدم،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

 

أحد القطارات أحد الأشخاص اصابة سائق الاشخاص التحفظ على الجثة الخدمات الأمنية المعينة الخدمات الأمنية العرض على النيابة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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