الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المنصورة الجديدة" تطرح 8 محلات وصيدليتين بالمزاد يونيو المقبل

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين 20 مترا مربعا إلى 40 مترا مربعا، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
 

شروط المشاركة بمزاد المنصورة الجديدة 

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء  من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية و٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طرق سداد المستحقات المالية 

وأفاد رئيس الجهاز، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضعت قواعد لسداد المستحقات المالية منها يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وذلك قبل الاستلام.

المنصورة الجديدة تعتزم طرح صيدليتين مزاد علني

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