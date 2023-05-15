إصابة 3 إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة أجرة بطريق "إبشواى- الفيوم"

أُصيب أب وابنه وشخص آخر، منذ قليل، بإصابات مختلفة كسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم بطريق أبشواي الشواشنة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي فى قرية الشواشنة بحدوث حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة بخارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي، وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة أب وابنه وشخص آخر يستقلون دراجة بخارية إثر تصادم الدراجة بسيارة أجرة خط أبشواي الشواشنة، حيث تفاجأ قائد السيارة بظهور الدراجة مرة واحدة في أحد المنحنيات بالطريق، فاصطدم بهما لعدم القدرة على السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ربيع زكى عبدالله، 45 عامًا، بارتجاج فى المخ وكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وطه ربيع زكى، 19 عامًا، بكسر مضاعف في القدم اليسرى، على شعبان أنور، 55 عامًا، بكسر مضاعف في القدم اليمنى.

وجرى نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية ودخولهم غرفة العمليات لإجراء جراحة تركيب شرائح ومسامير، وتمت إزالة آثار الحادثة وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ونقل السيارة بعيدًا عن نهر الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.