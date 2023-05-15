الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لحوم غير صالحة ومخالفات بيئية.. حملات على مطاعم سور نادى الترسانة بالمهندسين

حملات تموينية
حملات تموينية

نفذت محافظة الجيزة، من خلال حى العجوزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والإدارة الصحية والتموين وقطاع الرخص والاشغالات والبيئة بالحى، وذلك للتأكد من سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة إلى المواطنين.

 

فحص الأطعمة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات 

وأسفرت الحملات المكثفة عن التفتيش المفاجئ على بعض المطاعم بقطاع العجوزة منها سور نادى الترسانة وشارع دجلة بالمهندسين، وأيضًا تم فحص الأطعمة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، حيث تم إعدام حوالى ما يقرب من 7 كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، ولا توجد بها بيانات صحية تدل على سلامتها.

تحرير محاضر مخالفة بيئية لأحد المطاعم

جاء ذلك بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة بيئية لأحد المطاعم بسور نادى الترسانة؛ لعدم تنفيذ وتوافر الاشتراطات الصحية بها، ومصادرة محتويات المطاعم المخالفة، إضافة إلى مراجعة تراخيص جميع المطاعم ومدى الالتزام بالشروط الواردة بالرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر مخالفة بيئية لاحدى المطاعم

بجانب مراجعة الشهادات الصحية والتنبية على ضرورة نظافة المكان والثلاجات والأرضيات، بالإضافة إلى توجيه تلك المطاعم بالالتزام بضرورة وضع البيانات بتاريخ الإنتاج والانتهاء للأطعمة، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

متابعة سلامة وصحة الاطعمة المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار توجيهات  اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة سلامة وصحة الأطعمة المقدمة للمواطنين وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة والإشراف على تنفيذ الحملات بشكل مستمر.

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لحوم غير صالحة ومخالفات بيئية.. حملات على مطاعم سور نادى الترسانة بالمهندسين

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