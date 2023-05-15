كاتب صحفى يكشف أهمية القمة العربية بالسعودية وأهم القضايا المطروحة على مائدتها

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن انعقاد القمة العربية الـ 32 في السعودية والمقررة يوم 19 مايو الجاري، هو أمر ايجابي لأن التواصل بين الرؤساء العرب يؤدي للتفاعل والاحتكاك وحل المشاكل.

وأضاف “رشاد”، خلال حواره ببرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمة العربية لها عدة ثوابت وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك مشاكل ليبيا، و اليمن، والسودان، وسوريا، وعودة سوريا لجامعة الدول العربية يمثل الوحدة ولحمة الصف، ونأمل لتصفير الأزمات بين الدول العربية ودول الجوار، والخروج بتوصيات إيجابية.

السياسة الخارجية المصرية ومبدأ مصر في التعامل

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية والعربية بشكل خاص ناجحة جدًا فالسودان أقرب الدول العربية بالنسبة للحدود والتاريخ المشترك مع مصر، كما أن الدولة تضع مبدأ وتلتزم به وهو أن لاتتدخل في شئون الدول الداخلية، مما جعل لديها مصداقية في تقريب وجهات النظر مع الأطراف السودانية بما لها من علاقات تاريخية مع السوان ولثقلها.