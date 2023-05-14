بحضور الوزراء وكبار الشخصيات.. انتهاء عزاء الكاتب محمود بكرى

انتهى منذ قليل عزاء الكاتب الراحل محمود بكري، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك بحضور العديد من السياسيين والفنانين ونجوم الكرة، وقد سيطر الزحام الشديد على عزاء الراحل حتى إن المعزين كانوا يقدمون واجب العزاء لمصطفى بكرى، ويهمون بالانصراف سريعًا نظرًا للزحام الشديد.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء الكاتب الراحل محمود بكري، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفد من الوزارة، محمد معيط وزير المالية، علي المصيلحي وزير التموين، وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، جمال عبدالرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنان محمد منير، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامي أحمد المسلماني.

بالإضافة إلى الشيخ محمود التهامي، طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد الغيطي، الإعلامية ريهام سعيد، على جمعة مفتي الديار السابق، الشيخ خالد الجندي، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الشيخ طارق الجمل، الفنان سامح الصريطي، الخشت رئيس جامعة القاهرة، الإعلامي طارق علام، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، وغيرهم.

وبدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقه النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

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