أرتيتا يعتذر لجماهير أرسنال بعد السقوط المدوي أمام برايتون

وجّه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، اعتذارا لجماهير الفريق، عقب خسارة النادي اللندني المدوية صفر / 3 أمام ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقت آمال أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضربة قاضية، عقب خسارته في عقر داره أمام برايتون، حيث تجمد رصيده عند 81 نقطة في المركز الثاني من 36 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وأصبح مانشستر سيتي على مشارف الاحتفاظ بلقب البطولة العريقة للموسم الثالث على التوالي، حيث بات بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في لقاءاته الثلاثة المتبقية بالمسابقة للفوز بالمسابقة للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة في المواسم الستة الأخيرة، دون انتظار اللقاءين المتبقيين لأرسنال في البطولة هذا الموسم.

وجاءت أهداف برايتون الثلاثة في الشوط الثاني من عمر اللقاء، الذي جرى بملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، فيما أبدى أرتيتا استياؤه من العرض الهزيل لفريقه في المباراة.

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي لأرسنال تصريحات أرتيتا عقب المباراة، حيث قال "أولا وقبل كل شيء يتعين علينا أن نعتذر".

وأضاف أرتيتا "في الأسبوع الماضي كنا فخورين حقا بالأداء الذي قدمناه أمام نيوكاسل، واليوم ينبغي علينا أن نعتذر عما حدث في ذلك الشوط الثاني. هذا ليس قريبا من المستوى الذي يجب أن نظهر به كفريق وكناد".

وأوضح أرتيتا "في البداية، كانت المباراة تنافسية للغاية مثلما كنا نتوقع، تمكنا من قطع الكرة كثيرا في الشوط الأول. وأتيحت لنا بعض الفرص المحققة بعد استعادة الكرة في مكان متقدم للغاية، ثم كانت القصة مختلفة تماما في الشوط الثاني".

وأشار مدرب أرسنال "بدأنا نخسر الكثير من الكرات المشتركة، ومن الواضح أن الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف لم تكن مقبولة على هذا المستوى، وبعد ذلك لم يكن لدينا أي ردة فعل للعودة للقاء".

وتابع "ينبغي علينا أن نتعايش مع الشعور الذي ينتابنا الآن بعد أن فشلنا اليوم. سيتعين علينا استخدام ذلك للعب المباراة التالية بوتيرة وجودة مختلفتين للغاية".

وتطرق أرتيتا للحديث أيضا عن إصابة جابرييل مارتينيلي، الذي أجبر على الخروج من المباراة عقب تعرضه للإصابة في الشوط الأول.

وقال المدرب الإسباني "من الواضح أنه كان يعاني من الألم وكان يكافح من أجل المشي. من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة وسنتعرف على اثرها على طبيعة إصابته ومدة غيابه".