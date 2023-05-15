الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى الترم الثانى 2023 محافظة القاهرة

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 من المواضيع  التى يزداد معدل البحث عنها من قبل التلاميذ وأولياء الأمور، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل بشأن هذا الأمر.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم ثانى 2023

-الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

- الضغط على الزر الخاص بـ "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

- الضغط على الأيقونة الخاصة باختيار المرحلة الدراسية والضغط على "إعدادية".

- الضغط على الأيقونة الخاصة باختيار الصف الدراسى واختيار كلمة "الأول".

- اختر الفصل الدراسي الثاني.

- كتابة رقم الطالب القومي للتلميذ بدقة كما هو مدون فى شهادة الميلاد الخاصة به.

- الضغط على الزر الخاص بكلمة "عرض النتيجة".

مجموع درجات الصف الأول الإعدادي 

 يتم تقسيم درجات الصف الأول الإعدادى على الترمين بحيث يكون 140 درجة، تم تخصيصهم للترم الأول و140 درجة للترم الثانى ليكن المجموع الكلى للدرجات هو 280 درجة.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم| استعلم الآن

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 برقم الجلوس

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 ترم أول

 مادة اللغة العربية:

 مجموع درجات مادة اللغة العربية للترم الأول 40 درجة.

اللغة الأجنبية 

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية للترم الأول 30 درجة.

الرياضيات

- مادة الرياضيات مجموع درجات مادة الرياضيات للترم الأول 30 درجة.

الدرسات الإجتماعية

.- مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للترم الأول 20 درجة.

العلوم

مادة العلوم مجموع درجات مادة العلوم للترم الأول 30 درجة.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 ترم ثاني

اللغة العربية 

مادة اللغة العربية مجموع درجات مادة اللغة العربية للترم الثاني 40 درجة.

اللغة الأجنبية 

ـ مادة اللغة الأجنبية مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية للترم الثاني 30 درجة.

الرياضيات

ـ مادة الرياضيات مجموع درجات مادة الرياضيات للترم الثاني 30 درجة.

الدرسات الاجتماعية 

ـ مادة الدراسات الاجتماعية مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للترم الثاني 20 درجة.

العلوم 

ـ مادة العلوم مجموع درجات مادة العلوم للترم الثاني 30 درجة.

مجموع درجات الصف الأول الإعدادي توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 ترم أول توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 ترم ثانى نتيجة الصف الأول الاعدادي رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي

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