قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الأحد، تنفيذ مطبخ المصرية بمركز ببا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بتنفيذ.برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري واعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وأكدت «نرمين» أن المطبخ استهدف السيدات بقرية طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا بإجمالي 120 سيدة مستهدفة، حيث يستهدف المطبخ السيدات كمرحلة تجريبية بقري حياة كريمة بمحافظات المنيا، بنى سويف، أسيوط، الدقهلية، الجيزة، الغربية.

وأشارت نرمين محمود مقررة فرع القومي للمرأة أن مطبخ المصرية يعتبر مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

ويطلق المجلس القومي للمرأة ببني سويف حملة بقرى حياة كريمة ، تحت شعار" بلدي أمانة، والتي يتم تنفيذها على مرحلتين ، حيث تنطلق المرحلة الأولى "غداً" وتستمر حتى 21 مايو الجاري ، وتشمل قرى البرج ،دنديل،كوم أبو خلاد بنى عدى،البرانقة،طحا البيشة سدس الأمراء، قمبش الضباعنة إضافة إلى تزمنت الشرقية.

تعقبها المرحلة الثانية في القترة من 22 إلى 28 مايو وذلك بقرى الحرجة المنصورة،جزيرة ابو صالح الحمام،اشمنت الملاحية البحرية هليه،بنى قاسم،بنى ماضى،صفط راشين، وأن كل مرحلة سيتم في بداية انطلاقها يوم تدريبي للتعريف باهداف الحملة والتدريب على آليات وخطة العمل.