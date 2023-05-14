الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام الخولي لبرنامج "الحوار الوطني": الكوتة لا تتوافق مع نظام القائمة النسبية

حسام الخولي
حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جلسات الحوار الوطني تتسم بأنها مشهد كامل الرؤية، متابعًا: "مفيش حد مش موجود من جميع الاتجاهات".

وأضاف الخولي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن أهم ما يميز الحوار الوطني أنه لا توجد فيه أغلبية ولا معارضة ولا تصويت، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار عبارة عن رؤى بعيدًا عن القرار الواحد.

وتابع: "أفكارنا مختلفة والكلام عن قوانين الانتخابات مش هيبقى مجرد كلام وخلاص"، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي السابق كان مقيدًا بالدستور.

كما أوضح أن نظام الكوتة الانتخابي يقتضي تمثيلًا للمرأة نسبته 25% وكذلك الشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم والأقباط والعاملين في الخارج.

وأشار إلى أن نظام الكوتة لا يتوافق مع نظام القائمة النسبية، موضحًا أن أهم شيء في النظام الانتخابي هو تحقيق سهولة في العملية الانتخابية وتسهيل عملية فرز الأصوات.

الخولي: القائمة النسبية ستجعل الفرز يستغرق من يومين إلى 3 أيام

واستكمل: "القائمة النسبية ستجعل الفرز يستغرق من يومين إلى 3 أيام بخلاف السابق كانت النتائح تُعلن في يوم واحد".

وأردف: "القائمة المطلقة تتيح تمثيلًا للتكنوقراط"، متابعًا: "مرشح التكنوقراط ممكن تبقى العمارة بتاعته متعرفوش".

كما أوضح أن حزب مستقبل لم يحصل سوى على 37% في الانتخابات الماضية ولكنه أخذ الأغلبية البرلمانية من مرشحي الفردي، وأعطى فرصة للأحزاب الأخرى والتكنوقراط كي يُمثلوا في القائمة.

الحوار الوطنى الكوتة حزب مستقبل وطن اكسترا نيوز برنامج الحوار الوطني

الأكثر قراءة

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

عقب امتحان مادة الفلسفة والمنطق.. أسطوانة غاز تقتل طالبة الشرقية

باسل الحينى رئيساً "غير تنفيذى" لبنك التعمير والإسكان

"الزراعة" تعلن حجم إنتاج مصر من التمور وكميات التصدير للخارج

لسه جوا القلب أمل.. 3 قصص ملهمة لنساء هزمن الأمية بفضل «حياة كريمة»

اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ21 مدرسة بالغربية (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة