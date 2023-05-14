حسام الخولي لبرنامج "الحوار الوطني": الكوتة لا تتوافق مع نظام القائمة النسبية

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جلسات الحوار الوطني تتسم بأنها مشهد كامل الرؤية، متابعًا: "مفيش حد مش موجود من جميع الاتجاهات".

وأضاف الخولي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن أهم ما يميز الحوار الوطني أنه لا توجد فيه أغلبية ولا معارضة ولا تصويت، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار عبارة عن رؤى بعيدًا عن القرار الواحد.

وتابع: "أفكارنا مختلفة والكلام عن قوانين الانتخابات مش هيبقى مجرد كلام وخلاص"، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي السابق كان مقيدًا بالدستور.

كما أوضح أن نظام الكوتة الانتخابي يقتضي تمثيلًا للمرأة نسبته 25% وكذلك الشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم والأقباط والعاملين في الخارج.

وأشار إلى أن نظام الكوتة لا يتوافق مع نظام القائمة النسبية، موضحًا أن أهم شيء في النظام الانتخابي هو تحقيق سهولة في العملية الانتخابية وتسهيل عملية فرز الأصوات.

الخولي: القائمة النسبية ستجعل الفرز يستغرق من يومين إلى 3 أيام

واستكمل: "القائمة النسبية ستجعل الفرز يستغرق من يومين إلى 3 أيام بخلاف السابق كانت النتائح تُعلن في يوم واحد".

وأردف: "القائمة المطلقة تتيح تمثيلًا للتكنوقراط"، متابعًا: "مرشح التكنوقراط ممكن تبقى العمارة بتاعته متعرفوش".

كما أوضح أن حزب مستقبل لم يحصل سوى على 37% في الانتخابات الماضية ولكنه أخذ الأغلبية البرلمانية من مرشحي الفردي، وأعطى فرصة للأحزاب الأخرى والتكنوقراط كي يُمثلوا في القائمة.