نائب محافظ القاهرة تشارك حفظة القرآن فعاليات انطلاق النشاط الصيفي التابع لـ"الأوقاف"

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انطلاق فاعليات البرنامج الصيفي للطفل التابع لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور خالد صلاح الدين مديرية الاوقاف بالقاهرة وبحضور اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وعدد من قيادات الأوقاف والجمعيات الأهلية والـأطفال وذلك بجامع عمرو بن العاص بمصر القديمة.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها لمشاركة الاطفال وحفظة القران نشاطهم الصيفي، وسط إقبال كثيف وتفاعل غير ‏مسبوق من الأطفال مؤكدة أن البرنامج الصيفي ‏يطور عقول الأطفال ويمنحهم الثقافة والوعي الرشيد، بفكر وسطي مستنير في ظل تنوعه واشتماله على ‏محاضرات تثقيفية، وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

وعلى هامش الفاعليات حرصت المهندسة جيهان عبد المنعم على تشجيع الأطفال على حفظ القران وحضور الفاعليات الثقافية والمشاركة في الندوات التوعوية كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية للأطفال والأسر المشاركة.

وتبدأ فاعليات النشاط الصيفي من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر أيام "الأحد والثلاثاء والخميس" من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، حيث قررت وزارة الأوقاف توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى 20 ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.



وانطلقت فعاليات البرنامج الصيفي بعد نجاحه المبهر في العام الماضي وقد اقبل اليوم على البرنامج أعداد كبيرة على المساجد في أنحاء المحافظة ايمانا بأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية حيث سيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

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