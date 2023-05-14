نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق الجديدة لما أنشأت مشروعات شرق العوينات وتوشكى

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروعات شرق العوينات وتوشكى، لم يكن من الممكن إنشاؤها بدون شبكة الطرق الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن ممكنًا استصلاح الأراضي دون شبكة كهرباء لإجراء عمليات الري والإنارة والتصنيع الزراعي.

وأردف: "دون طريق لم يكن ممكنًا الوصول للأراضي، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، اليوم، مجموعة رسائل مهمة، الأولى أن إضافة مليون فدان للأراضي الزراعية وفرت فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، وكذلك كل المشروعات التنموية في مصر".

ولفت إلى أن مصر بها 1.5 مليون نخلة، وهو أكبر مشروع تمور في العالم، وأقامت الدولة مصنعًا على جريد النخيل، وهو قيمة مضافة للاستفادة من المخلفات الزراعية.