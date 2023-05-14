الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترجي التونسي يحدد موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

حددت إدارة نادي الترجي التونسي، موعد وصول البعثة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في العاشرة مساء الجمعة المقبل 19 مايو على ستاد القاهرة بحضور 10 آلاف مشجع.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لمواجهة الأهلي.

واستقرت إدارة النادي التونسي، على إسناد مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى أنيس البوسعيدي مساعد نبيل معلول المدير الفني السابق والذي استقال من منصبه بعد السقوط أمام الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وبات الأهلي قريبا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ذهابا على الترجي بثلاثية في رادس.

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