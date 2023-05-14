الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونزا يباغت نابولى بثنائية فى الدورى الإيطالى

مونزا ونابولي
مونزا ونابولي

تلقى نابولي هزيمة غير مؤثرة في مسيرته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي توج بلقبها هذا الموسم، بعدما خسر صفر / 2 أمام مضيفه مونزا، اليوم الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

ورغم الخسارة، بقي نابولي، الذي حسم فوزه بلقب المسابقة مبكرًا للمرة الثالثة في تاريخه في وقت سابق، متربعًا على القمة برصيد 83 نقطة، في حين ارتفع رصيد مونزا إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح داني موتا التسجيل لمصلحة مونزا في الدقيقة 18، قبل أن يحرز أندريا بيتانيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

من جانبه، فاز تورينو على مضيفه فيرونا 1/ صفر في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

ويدين تورينو بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولا فلاسيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

ورفع تورينو رصيده إلى 49 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

نابولى مونزا الدورى الايطالى

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