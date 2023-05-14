الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الأوبرا تستقبل الشاعر عبد العزيز جويدة الأربعاء المقبل

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية "ثنائية الشعر والموسيقى"؛  تقدم روائع الأعمال  للشاعر عبد العزيز جويده، وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق 17 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساء؛ يأتي ذلك في إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري.

يشارك بالأمسية المطرب مصطفى النجدي، وتدرير الأمسية الكاتبة غادة صلاح الدين. 

يذكر أن "عبد العزيز جويدة" هو شاعر مصري، ألفَّ عددًا من الدواوين الشعرية، وترجمت جميع أعماله إلى الإنجليزية. 

شارك في العديد الندوات والبرامج التلفزيونية والإذاعية ألفَّ عددًا من الدواوين الشعرية وكانت بين الشعر الحر والعمودي، وطبعت جميع دواوينه أكثر من مرة، وترجمت جميع أعماله إلى اللغة الإنجليزية، ومنها: "لاتعشقي، ضيعت عمرى فى الرحيل، وكاد العشق يقتلني، وحيث تكونين قلبي يكون، انت المفاجأة الأخيرة، ليس كل النساء سواء، العشق بلد من بلاد الله، على وعد بأن لا نلتقى أبدًا، ليس كل النساء سواء، محمد الدرة، من النيل إلى الفرات يا قلبي لا تحزن، قصائدي في الحب".

وتعد الفعالية الثانية التى تحمل نفس العنوان "ثنائية الشعر والموسيقى" في إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية؛ حيث استضافت الشاعر عبدالعزيز جويدة في شهر مايو 2022، وقدمها الناقد رمضان الحضري وأدارتها الدكتورة شيماء عمارة، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وتخللت الندوة فقرة للمطرب مصطفى النجدي قدم خلالها مجموعة من مؤلفات الضيف الكبير، على المسرح الصغير.

دار الأوبرا المصرية ثنائية الشعر والموسيقي الدكتور خالد داغر عبد العزيز جويدة المطرب مصطفى النجدى

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