ترامب يشن هجومًا ضد منافسه مرشح فلوريدا الجمهوري في الانتخابات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، زاعمًا أن مرشح فلوريدا الجمهوري يحتاج إلى "زرع شخصية".

وقال ترامب في تصريحاته "المشكلة مع ديستانس هي أنه يحتاج إلى عملية زرع شخصية وهذه ليست متاحة بعد".

وقال في فيديو مدته 40 ثانية، مستخدماً لقبه المفضل رونديسانتومونيا، إن جميع أعضاء الكونجرس والنساء الذين خدموا معه ويعرفونه جيدًا دعموني، وكان بعض دعمهم مفاجئًا بسبب علاقتهم بديسانتس، مضيفًا:"أود أن أقول إنه عندما يتعلق الأمر بقلة الشخصية، سيكون رون في فصل دراسي مع حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وهذا ليس جيدًا".

كما وصف الرئيس السابق رحلات ديسانتس الخارجية الأخيرة بأنها "قنبلة كاملة"، مدعيًا أن الناس لم يفهموا سبب قيامه برحلاته الخارجية.