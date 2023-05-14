الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالإكراه.. حبس المتهم بسرقة "توك توك" من صاحبه بحدائق القبة

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأحد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة توك توك من صاحبه بالإكراه بحدائق القبة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأعترف المتهم أمام جهات التحقيق  بنيابة حدائق القبة، بارتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح الأبيض بهدف بيعه والكسب والتربح منه.

وكانت بداية الواقعة عندما ضبطت  الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كرها عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات اجهزة الامن أحد الأشخاص أشخاص اعترف المتهم

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