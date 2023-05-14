حد أقصى أسبوع.. ضياء رشوان يطالب بإرسال المقترحات لأمانة الحوار الفنية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني إنه لا اتجاه مسبق تجاه أي رأي على مائدة النقاش: "الحكم الوحيد هو الجمهور والدستور والمنطق".

أضاف رشوان، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) أن الاختلاف على النظم الانتخابية طبيعي ولا يوجد اتجاه بشأن نظام بعينه، لافتًا إلى أنه يتم الاستماع لجميع الآراء المتعلقة بالموضوع.

وطالب المنسق العام للحوار الوطني الجميع بإرسال المقترحات للامانة الفنية كحد اقصى أسبوع: "من لم يرسل مقترحه خلال اسبوع لن يعتد به بعد لك".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تاكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.