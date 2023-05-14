ضبط 358 طن قمح محلى قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط 358 طنًا من القمح المحلي قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وشنت المديرية عدة حملات أسفرت عن ضبط 358 طن قمح محلي قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.