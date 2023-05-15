الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا ميخائيل يسيم شمامسة بكنيسة العذراء مريم والبابا إثناسيوس بـ15 مايو

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل

يترأس الأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس حدائق القبة، قداس احتفالات كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولي في مدينة 15 مايو، باحتفالات عيد القديس البابا أثناسيوس.

ومن المقرر أن يتمم الأنبا ميخائيل طقس سيامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة الابصالتسية.

وكانت الكنيسة قد نظمت نهضة روحية،  شارك بها المرنمات سارة معروف ومريم حلمي وماري لميع في أداء الترانيم الروحية، وألقى الكلمات الوعظية كل من القمص متاؤس الانطوني، والقمص حبيب جرجس، والقمص انطونيوس الشنودي.

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