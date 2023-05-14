جامعة القناة تعقد ندوة موسعة لهيئة الفولبرايت مصر الأمريكية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة ندوة موسعة صباح اليوم، بحضور وفد هيئة الفولبرايت مصر الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و مشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمؤسسة هيئة فولبرايت مصر الأمريكية، وذلك بقاعة الفيديوكونفرانس بمقر الجامعة الجديد.

بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا والبحوث، والباحثين.

وقد استقبل الدكتور ناصر مندور وفد الهيئة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة بمصر، والدكتورة نهى صلاح منسق البرامج بالهيئة، و اشرف جمعه ممثل وزارة التعليم العالي.

وحضر الاستقبال الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.



وقد دار حوار مفتوح بينهم حضره عمداء كليات الجامعة بقاعة مجلس الجامعة للتعريف باهم البرامج التى تقدمها الهيئة، حيث أكد رئيس الجامعة أن الهدف من الندوة هو المساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بالجامعة، مؤكدا على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة فى مجالات البحث العلمي، وزيادة فرص أبناء الجامعة في الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

كما أضاف رئيس الجامعة أن عقد مثل تلك الندوات، و هذا التعاون مع هيئة الفولبرايت مما يساهم فى خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة القناة والجامعات الأمريكية

وفى افتتاحه للندوة- أشار الدكتور محمد سعد زغلول أن قطاع الدراسات العليا والبحوث حريص على صقل المهارات،

و زيادة خبرات وتنمية قدرات شباب الباحثين و الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك من خلال مشاركتهم فى الأنشطة الدولية والتى من أهمها التعاون مع هيئة الفولبرايت.

ولفت إلى هذا التعاون الناجح و المثمر بين الجامعة و هيئة فولبرايت والذي تسعى من خلاله الجامعة لزيادة فرص باحثيها و طلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمي، موضحا أن الندوة سوف تشمل التعريف بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت لطلاب الماجستير و الدكتوراه و الباحثين فى المجالات مختلفة.



وأضاف أن الندوة تشمل إلقاء الضوء على كافة الشروط و المستندات المطلوبة، و كيفية استكمال استمارة التقدم.

وقد أعربت الدكتورة ماجي نصيف عن سعادتها بتواجدها داخل جامعة قناة السويس، تلك الجامعة العريقة التي يجمعنا بها تاريخ طويل من التعاون، مشيرة الى أن المنحة تساهم فى بناء المهارات لدى الحاصلين عليها في المجالات المختلفة وتعزز قدراتهم الريادية كما تساعد فى تقوية إجادتهم للغة الإنجليزية.