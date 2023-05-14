"القاهرة الإخبارية" ترصد أهم التحالفات السياسية في انتخابات تركيا (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أهم التحالفات السياسية في انتخابات تركيا.

أهم التحالفات السياسية في انتخابات تركيا:

تحالف الشعب يمثل الحزب الحاكم ويسمى "تحالف الجمهور"، ويضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية.

يضم أحزاب: الرفاه من جديد، هدى بار الكردي، ذو النفس الإسلامي.

يمثله رجب طيب أردوغان، وتشكل لخوض الانتخابات في 24 يونيو 2018، ويحظى بأغلبية مقاعد البرلمان، ويعمل تحت رؤية وشعار "قرن تركيا".

يدعمه حزب الاتحاد الكبير دون أن ينضم إليه، ويهدف إلى ضمان إقامة نظام "قرن تركيا" بمؤسساته كافة.

بينما تحالف الأمة، هو التحالف الخاص بأحزاب المعارضة، ويتشكل من أحزاب الطاولة السداسية، ويمثله كمال كليجدار أوغلو، ويهدف إلى العودة للنظام البرلماني المعزز.

ويضم أحزاب: الشعب الجمهوري، حزب المستقبل، حزب الديمقراطية والتقدم، الحزب الجيد، حزب السعادة، الحزب الديمقراطي.

يعد بإرساء الديمقراطية والعدالة، وتشكل خلال الانتخابات الأخيرة، ويسعى إلى وضع حد لحكم العدالة والتنمية، ويحظى بتأييد ضمني من حزب الشعوب الديمقراطي.