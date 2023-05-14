رسميًا.. الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والترجى

أكد وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، أن الجهات الأمنية أرسلت خطابًا إلى هيئة الاستاد بالموافقة على طلب إدارة الأهلي تحديد عدد الجماهير في لقاء الإياب أمام بطل تونس.

وأضاف وليد عبدالوهاب أن الموافقة الرسمية لحضور الجماهير المباراة 10 آلاف مشجع لمباراة الإياب أمام الترجي التونسي.

وأشار إلى أن الموافقة الرسمية لحضور المباراة لن تزيد على العدد الذي تمت الموافقة عليه، مشيرا إلى أن الاستاد جاهز لاستيعاب السعة كاملة لكنه يتعامل مع الأمر من خلال المخاطبات الرسمية لحضور الجماهير من خلال الموافقة الأمنية.