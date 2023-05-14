المصريين الأحرار: القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة هى النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية

قال إسلام الغازولي، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن جميع الأنظمة الانتخابية تمت تجربتها على أرض الواقع من قبل الحزب، وكشفت لنا الإيجابيات والسلبيات لكل منها. ولذلك، يرى الحزب أن القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة هي النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية في المرحلة الراهنة وتخلق مجالًا للتنافس بين القوى المشاركة.

وأضاف "الغازولي" خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، أن طرح تلك الرؤية هو واحد من محاور معالجة غياب الثقافة الحزبية والمفاهيم والأيديولوجيات. بالإضافة إلى ذلك، يخفف العمل بالقوائم النسبية عن كاهل الدولة في نفقات الإعادة وإجراءات التأمين والاستعداد وغيرها من الجهود الإضافية التي تقع على كاهل وزارات متعددة، منها الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وغيرها.

وأوضح أن هناك إشكالية في نظام القوائم المغلقة المطلقة التي تُهدر أعدادًا كبيرة من الأصوات على سبيل المثال، ولو فاز أحد المتنافسين بـ51% يعني إهدار 49% من أصوات الناخبين؛ وكذا بشأن الفردي يهدر عددًا كبيرًا من الأصوات المتبقية بالإضافة لاعتماد الفردي علي النظام القبلي والخدمي وليس على برامج ورؤى رقابية وتشريعية.

ونوه إلى أن المزج بين القوائم النسبية والفردي يؤدي إلى اتساع الدوائر الانتخابية مما يجعلها غير متناسقة أو تتوافق من النواحي الديموغرافية؛ وتابع: "إن الحزب يطرح رؤيته للمناقشة على طاولة الحوار الوطني وسط تعدد الآراء والأفكار لتحقيق ما يخلص لصالح الوطن العزيز، ولا سيما أنه حال الاستقرار على رؤية ترفع لصانع القرار لاتخاذ ما يراه بشأنها".