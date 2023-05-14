"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا “إيرانزو إدواردو”، والمستشار الاقتصادي والتجاري، "إدواردو سوريانو"، وسفيرة دولة إستونيا “إنجريد عامر”.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع Sole والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA، والأستاذة بسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.

وشارك السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي اليوم، ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي إنه يجب التعامل مع مشاكل المياه بشكل أكثر جدية، ومن الضروري توعية الشباب عن كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها، مضيفًا أن أحد أسباب الصراع في العالم بسبب المياه.

وأوضح أن هناك تعاون مع مصر في هذا المجال، فهناك أكثر من 50 مليون يورو تنفق في مشاريع المياه في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص معالجة المياه.

وأشار إلى أن هناك تعاون مع غرفة الإسكندرية لرفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه، مؤكدًا أهمية الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.

واستكمل أن مصر ستفقد 20٪؜ من المياه بسبب الزيادة السكانية ولذلك يجب التسارع في الخطوات للحفاظ على المياه من أجل استمرارية الحياه.

و أكد أن استراتيجية في 2030 تستهدف التركيز على أهمية المياه، والتوعية للحفاظ عليها بالتعاون مع العديد من المؤسسات بمصر.