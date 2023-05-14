الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تمد فترة رفع إجابات طلاب الصفوف الأولى لأبناء المصريين بالخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة رفع ملفات الأنشطة لطلاب الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى للطلبة المصريين فى الخارج لمدة أسبوع، من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات من هنا https:/eprintaa.abroad.moe.gov.eg

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إتاحة تحميل نماذج الإجابات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من تأدية الامتحانات الإلكترونية أو رفع نماذج الإجابة، على أن يقوم ولى الأمر برفع ملفات pdf، الخاصة بنماذج الإجابة من خلال منصة الامتحان من هنا https://sabroad.emis.gov.eg/، باستخدام الحساب الخاص بالطالب على منصة امتحانات أبنائنا فى الخارج لمدة أسبوع.

ونوهت الوزارة إلى أنه على أولياء الأمور سرعة الانتهاء من رفع نماذج الإجابة للطلاب خلال المدة المقررة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن.

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من  السبت ٦ مايو 2023 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية "PDF" لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

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